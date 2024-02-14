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Ершова Евдокия Стефанова

Место рождения

Дятлово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Стефан Павлов

Мать: не указана

Дятлово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
22.01.1903

Муж: Ершов Александр Федорович

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: (Ершова) Зиновия Александровна

Отец ребёнка: Ершов Александр Федорович

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Св-во о рождении выдано 01.03.1933г.
Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Ершов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ершов Александр Федорович

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Ершов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ершов Александр Федорович

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
св-во о рождении выписано 02.06.1932г.
Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Ершов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ершов Александр Федорович

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-122-165об- 166 Воспр. Местный диакон Алексей Павлович Смирнов Выд. св-во 22(28).02.1933 Отослано в Павловский ЗАГС 12.08.1949
Рождение ребёнка
19.03.1918

Сын: Ершов Федор Александрович

Отец ребёнка: Ершов Александр Федорович

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Справка о рождении выдана 27.04.1935(9) N3(9)116590
Смерть
Неизвестно

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