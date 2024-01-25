Ершов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения12.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
12.07.1884
Отец: Федор Иванов
Мать: Ольга Александрова
Бракосочетание
22.01.1903
Жена: Ершова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: (Ершова) Зиновия Александровна
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Стефанова
Св-во о рождении выдано 01.03.1933г.
Рождение ребёнка
13.09.1909
Сын: Ершов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Ершов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Стефанова
св-во о рождении выписано 02.06.1932г.
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Ершов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Стефанова
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-122-165об- 166 Воспр. Местный диакон Алексей Павлович Смирнов Выд. св-во 22(28).02.1933 Отослано в Павловский ЗАГС 12.08.1949
Рождение ребёнка
19.03.1918
Сын: Ершов Федор Александрович
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Стефанова
Справка о рождении выдана 27.04.1935(9) N3(9)116590
Смерть
Неизвестно