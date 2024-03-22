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Ершов Николай Александрович

Место рождения

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911

Отец: Ершов Александр Федорович

Мать: Ершова Евдокия Стефанова

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
св-во о рождении выписано 02.06.1932г.
Крещение
30.10.1911
Георгий Холм, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись а ЭЧЗ Костромского архива 56-16-122-43об-44 Крестили: д. Ильинского крестьянский сын Дмитрий Алексеев и крестьянская девица Зиновия Александрова (сестра, 7 лет)
Смерть
Неизвестно
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