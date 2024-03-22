Ершов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения29.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911
св-во о рождении выписано 02.06.1932г.
Крещение
30.10.1911
Георгий Холм, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись а ЭЧЗ Костромского архива 56-16-122-43об-44 Крестили: д. Ильинского крестьянский сын Дмитрий Алексеев и крестьянская девица Зиновия Александрова (сестра, 7 лет)
Смерть
Неизвестно