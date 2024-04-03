Мавра Терентьевна
Место рожденияКоломенский уезд с. Сапроново вотчина Михаила Акимовича Кустерского
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Коломенский уезд с. Сапроново вотчина Михаила Акимовича Кустерского
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Макар Афанасьевич Основатель Фамилии
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дронов Трофим Афанасьевич
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович
записан как Василий
Смерть
Неизвестно