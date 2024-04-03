Мавра Терентьевна 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра Терентьевна

Место рождения

Коломенский уезд с. Сапроново вотчина Михаила Акимовича Кустерского

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенский уезд с. Сапроново вотчина Михаила Акимовича Кустерского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Афанасий Андронович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Макар Афанасьевич Основатель Фамилии

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Дронов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дронов Трофим Афанасьевич

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дронов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Андронович

записан как Василий
Смерть
Неизвестно

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