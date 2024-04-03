Дронов Трофим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Дронов Афанасий Андронович
Мать: Мавра Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Трофимовна
Мать ребёнка: Дронова Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Дронова Ирина (Арина) Ивановна
Смерть
Неизвестно