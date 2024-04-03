Дронов Трофим Афанасьевич 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Трофим Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Дронов Афанасий Андронович

Мать: Мавра Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Ирина (Арина) Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Трофимовна

Мать ребёнка: Дронова Ирина (Арина) Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Дронова Ирина (Арина) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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