Дронова Ирина (Арина) Ивановна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Ирина (Арина) Ивановна

Место рождения

Коломенский уезд д.Гостилово вотчина Михаила Акимова Кустерского

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенский уезд д.Гостилово вотчина Михаила Акимова Кустерского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Трофимовна

Отец ребёнка: Дронов Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Дронов Трофим Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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