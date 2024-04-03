Дронова Ирина (Арина) Ивановна
Место рожденияКоломенский уезд д.Гостилово вотчина Михаила Акимова Кустерского
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Коломенский уезд д.Гостилово вотчина Михаила Акимова Кустерского
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Трофимовна
Отец ребёнка: Дронов Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Дронов Трофим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно