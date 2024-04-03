Дронов Афанасий Андронович 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Афанасий Андронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

10.03.1792

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Дронов Андрон (Дрон) Петрович Основатель Фамилии

Мать: Анна Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Терентьевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Макар Афанасьевич Основатель Фамилии

Мать ребёнка: Мавра Терентьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Дронов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Мавра Терентьевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дронов Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Мавра Терентьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дронов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Мавра Терентьевна

записан как Василий
Смерть
10.03.1792

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