Дронов Афанасий Андронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти10.03.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Терентьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Макар Афанасьевич Основатель Фамилии
Мать ребёнка: Мавра Терентьевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Мавра Терентьевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дронов Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Мавра Терентьевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Мавра Терентьевна
записан как Василий
Смерть
10.03.1792