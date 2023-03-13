Резанова (Горшенина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения21.12.1872
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1872
Отец: Горшенинъ Дмитрій
Бракосочетание
13.11.1892
Муж: Резановъ Павелъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893
Дочь: (Резанова) Пелагея
Отец ребёнка: Резановъ Павелъ
Рождение ребёнка
10.07.1896
Дочь: Резанова Ольга
Отец ребёнка: Резановъ Павелъ
Рождение ребёнка
30.11.1899
Дочь: (Резанова) Варвара
Отец ребёнка: Резановъ Павелъ