Резанова (Горшенина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Горшенина) Анастасия

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.12.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1872

Отец: Горшенинъ Дмитрій

Мать: Горшенина (Шмарова) Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1892

Муж: Резановъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893

Дочь: (Резанова) Пелагея

Отец ребёнка: Резановъ Павелъ

Рождение ребёнка
10.07.1896

Дочь: Резанова Ольга

Отец ребёнка: Резановъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1899

Дочь: (Резанова) Варвара

Отец ребёнка: Резановъ Павелъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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