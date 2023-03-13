Горшенина (Шмарова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Шмарова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1872

Муж: Горшенинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1872

Дочь: Резанова Анастасия

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1874

Сын: Горшенинъ Даниилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Горшенинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Горшенина Мария

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1890

Сын: Горшенинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Горшенинъ Илья

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Прасковья

Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій

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