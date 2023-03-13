Горшенина (Шмарова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872
Муж: Горшенинъ Дмитрій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1872
Дочь: Резанова Анастасия
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
02.12.1874
Сын: Горшенинъ Даниилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Горшенинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Горшенина Мария
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
29.03.1890
Сын: Горшенинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Горшенинъ Илья
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Прасковья
Отец ребёнка: Горшенинъ Дмитрій