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Горшенинъ Дмитрій

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1852

Отец: Горшенинъ Алексѣй

Мать: Горшенина Ефросинія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Горшенина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1872

Дочь: Резанова Анастасия

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1874

Сын: Горшенинъ Даниилъ

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Горшенинъ Иосифъ

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горшенинъ Федоръ

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Горшенина Мария

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1890

Сын: Горшенинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Горшенинъ Илья

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Прасковья

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия

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