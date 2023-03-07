Горшенинъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения19.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1852
Отец: Горшенинъ Алексѣй
Мать: Горшенина Ефросинія
Бракосочетание
23.01.1872
Жена: Горшенина Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1872
Дочь: Резанова Анастасия
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
02.12.1874
Сын: Горшенинъ Даниилъ
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Горшенинъ Иосифъ
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горшенинъ Федоръ
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Горшенина Мария
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1890
Сын: Горшенинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Горшенинъ Илья
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Прасковья
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия