Петр Меньшой Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Афанасий Гаврилов
Мать: Анна Филипова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Агрипена Филипова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Агрипена Филипова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Агрипена Филипова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Петров
Мать ребёнка: Агрипена Филипова
д.Дмитрово
Смерть
1834