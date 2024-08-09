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Петр Меньшой Афанасьев

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Афанасий Гаврилов

Мать: Анна Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Агрипена Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Агрипена Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Агрипена Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Петров

Мать ребёнка: Агрипена Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
1834

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