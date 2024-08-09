Агрипена Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно