Агрипена Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипена Филипова

Агрипена Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: Петр Меньшой Афанасьев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.