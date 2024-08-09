Филипп Петров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Петр Меньшой Афанасьев
Мать: Агрипена Филипова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Стефанов
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Васса Филиппова
Мать ребёнка: Мария Федорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1859
Сын: Филипп Филиппов
Мать ребёнка: Мария Федорова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно