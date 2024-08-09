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Филипп Петров

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Петр Меньшой Афанасьев

Мать: Агрипена Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Стефанов

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Васса Филиппова

Мать ребёнка: Мария Федорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1859

Сын: Филипп Филиппов

Мать ребёнка: Мария Федорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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