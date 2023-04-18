Sutotski (Kutan) Ella Emilie
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910 ст.
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.
Отец: Kutan Herman
Мать: Kutan (Prints) Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sutotski Vladimir
Рождение ребёнка
06.10.1941
Сын: Sutotski Peeter
Отец ребёнка: Sutotski Vladimir
Рождение ребёнка
07.12.1948
Дочь: Saard (Sutotski) Kristel
Отец ребёнка: Sutotski Vladimir
Смерть
2006