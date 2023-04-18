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Sutotski (Kutan) Ella Emilie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910 ст.

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.

Отец: Kutan Herman

Мать: Kutan (Prints) Marie

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sutotski Vladimir

Рождение ребёнка
06.10.1941

Сын: Sutotski Peeter

Отец ребёнка: Sutotski Vladimir

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
07.12.1948

Дочь: Saard (Sutotski) Kristel

Отец ребёнка: Sutotski Vladimir

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
2006

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