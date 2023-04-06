Sutotski Vladimir
Место рождения
Дата рождения11.09.1912 ст.
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1941
Сын: Sutotski Peeter
Мать ребёнка: Sutotski Ella Emilie
Рождение ребёнка
07.12.1948
Дочь: Saard Kristel
Мать ребёнка: Sutotski Ella Emilie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sutotski Ella Emilie
Смерть
Около 1998
Pärnumaa