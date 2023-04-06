Sutotski Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sutotski Vladimir

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

11.09.1912 ст.

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1941

Сын: Sutotski Peeter

Мать ребёнка: Sutotski Ella Emilie

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1948

Дочь: Saard Kristel

Мать ребёнка: Sutotski Ella Emilie

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sutotski Ella Emilie

Смерть
Около 1998
Pärnumaa
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