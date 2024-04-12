Kutan (Prints) Marie
Место рождения
Дата рождения03.09.1880 ст.
Дата смерти10.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1880 ст.
Отец: Prints Jaan
Мать: Prints Ann
Рождение ребёнка
10.11.1908 ст.
Дочь: Uusna Jenny Alice
Отец ребёнка: Kutan Herman
Pärnumaa
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Sutotski Ella Emilie
Отец ребёнка: Kutan Herman
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.
Сын: Kutan Helmuth
Отец ребёнка: Kutan Herman
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.
Сын: Kutan Osvald
Отец ребёнка: Kutan Herman
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kutan Herman
Смерть
10.12.1970