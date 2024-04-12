Kutan (Prints) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kutan (Prints) Marie

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Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

03.09.1880 ст.

Дата смерти

10.12.1970

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1880 ст.

Отец: Prints Jaan

Мать: Prints Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
10.11.1908 ст.

Дочь: Uusna Jenny Alice

Отец ребёнка: Kutan Herman

Pärnumaa
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Sutotski Ella Emilie

Отец ребёнка: Kutan Herman

Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.

Сын: Kutan Helmuth

Отец ребёнка: Kutan Herman

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.

Сын: Kutan Osvald

Отец ребёнка: Kutan Herman

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kutan Herman

Смерть
10.12.1970
Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
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