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Булычева Устинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Булычева) Федосья Никитишна

Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Булычева) Прасковья Никитишна

Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Булычев Александр Никитич

Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Булычев Николай Никитич

Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Булычев Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Булычев? Федор

Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

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