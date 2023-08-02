Булычева Устинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Булычева) Федосья Никитишна
Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Булычева) Прасковья Никитишна
Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Булычев Александр Никитич
Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Булычев? Федор
Отец ребёнка: Булычев Никита Иванович
Смерть
Неизвестно