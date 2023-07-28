Булычев Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Булычев Иван
Мать: Булычева Арина Семеновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федосья Никитишна
Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Никитишна
Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Булычев Александр Никитич
Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна
село Ш
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Булычев? Федор
Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно