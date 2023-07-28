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Булычев Никита Иванович

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Булычев Иван

Мать: Булычева Арина Семеновна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федосья Никитишна

Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Никитишна

Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Булычев Александр Никитич

Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Булычев Николай Никитич

Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна

село Ш
Рождение ребёнка
1793

Сын: Булычев Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Булычев? Федор

Мать ребёнка: Булычева Устинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булычева Устинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно