Валидова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валидова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валидова) Нагима Мухаметъяновна

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валидова) Амина Мухаметъяновна

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валидов Уметхужа Мухаметъянович

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валидов Мухаметъян

Рождение ребёнка
1882

Сын: Валидов Ахмади Мухаметъянович

Отец ребёнка: Валидов Мухаметъян

Смерть
Неизвестно

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