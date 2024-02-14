(Валидова) Нагима Мухаметъяновна
Место рожденияд.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валидов Мухаметъян
Мать: Валидова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайникамал Эбделхаковна
Отец ребёнка: Эбделхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эбделхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закира Эбделхаковна
Отец ребёнка: Эбделхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габиза Эбделхаковна
Отец ребёнка: Эбделхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эбделхак
Смерть
Неизвестно