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Валидов Ахмади Мухаметъянович

Место рождения

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Валидов Мухаметъян

Мать: Валидова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валидова Ханифа Зайнулловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Валидов Сафа Ахмадеевич

Мать ребёнка: Валидова Ханифа Зайнулловна

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Мать ребёнка: Валидова Ханифа Зайнулловна

Смерть
1972
Похороны
Неизвестно

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