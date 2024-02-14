Валидова Ханифа Зайнулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Валидов Ахмади Мухаметъянович
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна
Отец ребёнка: Валидов Ахмади Мухаметъянович
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно