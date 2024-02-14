Валидова Ханифа Зайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валидова Ханифа Зайнулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валидов Ахмади Мухаметъянович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Валидов Сафа Ахмадеевич

Отец ребёнка: Валидов Ахмади Мухаметъянович

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Отец ребёнка: Валидов Ахмади Мухаметъянович

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно

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