Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Петров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Крючков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Александр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Крючков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Крючков Александр Павлович

Смерть
1985

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