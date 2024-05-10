Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Петров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Крючков Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Рождение ребёнка
22.09.1916
Сын: Крючков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Крючков Александр Павлович
Смерть
1985