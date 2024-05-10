Крючков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1916
Дата смерти05.07.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
01.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна
Смерть
05.07.1961