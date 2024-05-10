Крючков Сергей Александрович 22.09.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1916

Дата смерти

05.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1916

Отец: Крючков Александр Павлович

Мать: Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
01.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна

Смерть
05.07.1961

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