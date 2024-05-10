Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Александр Павлович

Мать: Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Россия, Ковров
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Каспина (Хилинина) Галина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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