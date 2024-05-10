Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Россия, Ковров
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Каспина (Хилинина) Галина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно