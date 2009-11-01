Каспина (Хилинина) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти01.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Ковров
Смерть
01.11.2009