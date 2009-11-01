Каспина (Хилинина) Галина Борисовна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКаспина (Хилинина) Галина Борисовна

Каспина (Хилинина) Галина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

01.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Ковров
Смерть
01.11.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.