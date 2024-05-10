Крючков Александр Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилинина (Крючкова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, с. Троица
Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Крючков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно

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