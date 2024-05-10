Крючков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крючков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, с. Троица
Рождение ребёнка
22.09.1916
Сын: Крючков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Крючкова (Петрова) Елизавета Васильевна
Смерть
Неизвестно