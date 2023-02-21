Юруткина (Петрова) (Дыбина) Матрена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮруткина (Петрова) (Дыбина) Матрена Гаврилова

Юруткина (Петрова) (Дыбина) Матрена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев

Мать: Дыбина Евдокия

Бракосочетание
1823

Муж: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Юруткин (петров) Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Юруткин (петров) Филип Алексеев

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юруткин (петров) Павел Алексеев

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close