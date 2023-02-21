Юруткина (Петрова) (Дыбина) Матрена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев
Мать: Дыбина Евдокия
Бракосочетание
1823
Рождение ребёнка
1824
Сын: Юруткин (петров) Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Юруткин (петров) Филип Алексеев
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юруткин (петров) Павел Алексеев
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Алексей Назаров
Смерть
Неизвестно