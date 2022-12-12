Юруткин (Петров) Андрей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юруткин (Петров) Андрей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Мать: Юруткина (петрова) Матрена Гаврилова

Бракосочетание
23.10.1842

Жена: Юруткина (петрова) Анна Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Левонтий Дмитрифъ Сомковъ, Егоръ Степановъ Захаровъ, Степанъ Гавриловъ Дыбинъ; по невести Онаго жь села уде= кре- Радионъ Яковливъ Добряковъ, Фѣдоръ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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