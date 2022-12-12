Юруткин (Петров) Андрей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
23.10.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Левонтий Дмитрифъ Сомковъ, Егоръ Степановъ Захаровъ, Степанъ Гавриловъ Дыбинъ; по невести Онаго жь села уде= кре- Радионъ Яковливъ Добряковъ, Фѣдоръ... Показать все
Смерть
Неизвестно