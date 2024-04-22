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Ткаченко Терентий Лазаревич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

10.04.1821

Дата смерти

15.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1821

Отец: Ткаченко Лазарь Игнатьевич

Мать: Ткаченко Ульяна Зиновьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1842

Сын: Ткаченко Евдоким Терентьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1845

Сын: Ткаченко Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1848

Дочь: Ткаченко Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1851

Дочь: Ткаченко Сигкликития Терентьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1854

Сын: Ткаченко Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1857

Сын: Ткаченко Устин Терентьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
15.10.1878
Березанка, Чернігівська область
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