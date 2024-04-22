Ткаченко Терентий Лазаревич
Место рождения
Дата рождения10.04.1821
Дата смерти15.10.1878
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1821
Рождение ребёнка
30.07.1842
Сын: Ткаченко Евдоким Терентьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна
Рождение ребёнка
29.07.1845
Сын: Ткаченко Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Ткаченко Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна
Рождение ребёнка
04.01.1851
Дочь: Ткаченко Сигкликития Терентьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна
Рождение ребёнка
29.08.1854
Сын: Ткаченко Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна
Рождение ребёнка
01.06.1857
Сын: Ткаченко Устин Терентьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Елисавета Максимовна
Смерть
15.10.1878