Ткаченко Ульяна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Ульяна Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1812

Сын: Ткаченко Степан Лазаревич

Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич

Стецковка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.01.1816

Сын: Ткаченко Ксенофонт Лазаревич

Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич

Стецковка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.09.1818

Сын: Ткаченко Трофим Лазаревич

Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич

Стецковка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.04.1821

Сын: Ткаченко Терентий Лазаревич

Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич

Березанка, Чернігівська область
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