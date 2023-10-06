Ткаченко Ульяна Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1812
Сын: Ткаченко Степан Лазаревич
Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.01.1816
Сын: Ткаченко Ксенофонт Лазаревич
Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.09.1818
Сын: Ткаченко Трофим Лазаревич
Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.04.1821
Сын: Ткаченко Терентий Лазаревич
Отец ребёнка: Ткаченко Лазарь Игнатьевич
Березанка, Чернігівська область