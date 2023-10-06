Ткаченко Лазарь Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Лазарь Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1812

Сын: Ткаченко Степан Лазаревич

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна

Стецковка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.01.1816

Сын: Ткаченко Ксенофонт Лазаревич

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна

Стецковка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.09.1818

Сын: Ткаченко Трофим Лазаревич

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна

Стецковка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.04.1821

Сын: Ткаченко Терентий Лазаревич

Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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