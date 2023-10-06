Ткаченко Лазарь Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1812
Сын: Ткаченко Степан Лазаревич
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
26.01.1816
Сын: Ткаченко Ксенофонт Лазаревич
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
15.09.1818
Сын: Ткаченко Трофим Лазаревич
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
10.04.1821
Сын: Ткаченко Терентий Лазаревич
Мать ребёнка: Ткаченко Ульяна Зиновьевна
Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно