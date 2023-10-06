Ткаченко Елисавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Елисавета Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1842

Сын: Ткаченко Евдоким Терентьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1845

Сын: Ткаченко Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1848

Дочь: Ткаченко Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1851

Дочь: Ткаченко Сигкликития Терентьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1854

Сын: Ткаченко Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1857

Сын: Ткаченко Устин Терентьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич

Березанка, Чернігівська область
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