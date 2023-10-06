Ткаченко Елисавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1842
Сын: Ткаченко Евдоким Терентьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич
Рождение ребёнка
29.07.1845
Сын: Ткаченко Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Ткаченко Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич
Рождение ребёнка
04.01.1851
Дочь: Ткаченко Сигкликития Терентьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич
Рождение ребёнка
29.08.1854
Сын: Ткаченко Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич
Рождение ребёнка
01.06.1857
Сын: Ткаченко Устин Терентьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Терентий Лазаревич