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Ткаченко Евдоким Терентьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

30.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1842

Отец: Ткаченко Терентий Лазаревич

Мать: Ткаченко Елисавета Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Ткаченко Татьяна Акимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1864

Дочь: Ткаченко Агриппина Евдокимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Акимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1865

Сын: Ткаченко Яков Евдокимович

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Акимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1868

Сын: Ткаченко Михей Евдокимович

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Акимовна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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