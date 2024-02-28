Ткаченко Евдоким Терентьевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1842
Бракосочетание
20.01.1863
Рождение ребёнка
21.06.1864
Дочь: Ткаченко Агриппина Евдокимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
09.10.1865
Сын: Ткаченко Яков Евдокимович
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
14.08.1868
Сын: Ткаченко Михей Евдокимович
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Акимовна
Смерть
Неизвестно