Сгибов Иван Анатольевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1967
Образование
1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Военная служба
1986
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Демобилизация
1988
Бракосочетание
25.03.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1994
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)