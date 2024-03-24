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Сгибов Иван Анатольевич

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.08.1967

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1967

Отец: Сгибов Анатолий Анатольевич

Мать: Сгибова Валентина Ивановна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Образование
1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Военная служба
1986
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Демобилизация
1988
Бракосочетание
25.03.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1994
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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