город Бавлы, город Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Бавлы

Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
650Бавлы, д. каз. и башк.при рч. Бавле.351899415438Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Бавлинская волость
203. Бавла, деревня бывшая государственная, башкир и тептярей, при речке Бавле, дворов 147, жителей 1033, волостное правление (уездный город в 35 верстах), мечеть, 3 вод. Показать все

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БаулыБавлыТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан
12604Бавлыгород респ.знач.54°24'53°15'N-39-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бавлинский муниципальный район, Городское поселение город Бавлы
92614101001г Бавлыгород
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