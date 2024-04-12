Сгибова (Шашкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСгибова (Шашкова) Валентина Ивановна

Сгибова (Шашкова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Генераловка

Дата рождения

08.10.1938

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938

Отец: Шашков Иван Федорович

Мать: Шашкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Анатольевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1967

Сын: Сгибов Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Анатольевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close