Сгибова (Шашкова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938
Отец: Шашков Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Анатольевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1967
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Анатольевич
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область