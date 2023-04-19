Шашкова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шашков Александр Иванович
Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1935
Дочь: Шашкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Сгибова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович
д. Генераловка
Смерть
Неизвестно
д. Генераловка, Башкирия