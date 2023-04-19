Шашкова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шашков Александр Иванович

Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шашков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.04.1935

Дочь: Шашкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Сгибова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шашков Иван Федорович

д. Генераловка
Смерть
Неизвестно
д. Генераловка, Башкирия
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