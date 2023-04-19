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Шашков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шашков Иван Федорович

Мать: Шашкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шашкова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шашкова Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Тамара Николаевна

Смерть
1964
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