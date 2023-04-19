Шашков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Шашков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шашкова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Шашкова Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964