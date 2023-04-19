Шашкова (Буяновская) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова (Буяновская) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буяновский Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шашков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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