Шашкова (Буяновская) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буяновский Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Шашков Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно