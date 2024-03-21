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Буяновский Николай Иванович

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Место рождения

Николаевка, Белебеевский р-н, Башкирия

Дата рождения

1903

Дата смерти

23.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Буяновский Иван Маркович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова (Буяновская) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.03.1943
Суворовка, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

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