Буяновский Николай Иванович
Место рожденияНиколаевка, Белебеевский р-н, Башкирия
Дата рождения1903
Дата смерти23.03.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Буяновский Иван Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова (Буяновская) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.03.1943
Суворовка, Чудовский муниципальный район, Новгородская область