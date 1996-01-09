Ихсанов Абдрахман Фахриевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1912
Дата смерти09.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1951
Рождение ребёнка
12.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна
Рождение ребёнка
15.09.1953
Дочь: Шигапова (Ихсанова) Ильдария Абдрахмановна
Мать ребёнка: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Макулова (Ихсанова) Фирания Абдрахмановна
Мать ребёнка: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна
Смерть
09.01.1996