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Ихсанов Абдрахман Фахриевич

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Место рождения

Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.07.1912

Дата смерти

09.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.05.1951

Жена: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1953

Дочь: Шигапова (Ихсанова) Ильдария Абдрахмановна

Мать ребёнка: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна

Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Макулова (Ихсанова) Фирания Абдрахмановна

Мать ребёнка: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.01.1996
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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