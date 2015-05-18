Макулова (Ихсанова) Фирания Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакулова (Ихсанова) Фирания Абдрахмановна

Макулова (Ихсанова) Фирания Абдрахмановна

avatar

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1959

Дата смерти

18.05.2015

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959

Отец: Ихсанов Абдрахман Фахриевич

Мать: Ихсанова Нурсайля Гараевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер Театр Нур | Должность: Бухгалтер Театр Нур
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер Театр Нур
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
18.05.2015
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close