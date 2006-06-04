Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.12.1918

Дата смерти

04.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918

Отец: Галиев Гарай Галиевич

Мать: Махишакер Хусаметдиновна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Хаким Бурганович

Бракосочетание
25.05.1951

Муж: Ихсанов Абдрахман Фахриевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Абдрахман Фахриевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1953

Дочь: Шигапова Ильдария Абдрахмановна

Отец ребёнка: Ихсанов Абдрахман Фахриевич

Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Макулова Фирания Абдрахмановна

Отец ребёнка: Ихсанов Абдрахман Фахриевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Хаким Бурганович

Смерть
04.06.2006
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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