Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1918
Дата смерти04.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918
Отец: Галиев Гарай Галиевич
Мать: Махишакер Хусаметдиновна
Рождение ребёнка
08.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галеев Хаким Бурганович
Бракосочетание
25.05.1951
Рождение ребёнка
12.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Абдрахман Фахриевич
Рождение ребёнка
15.09.1953
Дочь: Шигапова Ильдария Абдрахмановна
Отец ребёнка: Ихсанов Абдрахман Фахриевич
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Макулова Фирания Абдрахмановна
Отец ребёнка: Ихсанов Абдрахман Фахриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2006