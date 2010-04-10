Шигапова (Ихсанова) Ильдария Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигапова (Ихсанова) Ильдария Абдрахмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1953

Дата смерти

10.04.2010

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

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Место
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Рождение
15.09.1953

Отец: Ихсанов Абдрахман Фахриевич

Мать: Ихсанова Нурсайля Гараевна

Рождение ребёнка
15.10.1976

Сын: Шигапов Радик Ильдусович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2010
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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