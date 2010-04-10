Шигапова (Ихсанова) Ильдария Абдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1953
Дата смерти10.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1953
Рождение ребёнка
15.10.1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2010
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область