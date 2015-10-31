Шигапов Радик Ильдусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1976
Дата смерти31.10.2015
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
31.10.2015