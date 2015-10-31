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Шигапов Радик Ильдусович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1976

Дата смерти

31.10.2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шигапова Ильдария Абдрахмановна

Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
31.10.2015
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