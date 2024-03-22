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Дунин Еким Варфоломиев

Место рождения

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дунин Варфоломей Евсеевич

Мать: Дунина Параскева Михайловна

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Дунин Федор Екимович

Мать ребёнка: Дунина Анисия Ефимовна

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
выдано св-во 23 июня 1937г
Рождение ребёнка
02.08.1887

Сын: Дунин Евсегней Екимович

Мать ребёнка: Дунина Анисия Ефимовна

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Пьянкова Анна Екимовна

Мать ребёнка: Дунина Анисия Ефимовна

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунина Анисия Ефимовна

Смерть
После 1905
Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
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