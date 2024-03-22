Дунин Еким Варфоломиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1879
Сын: Дунин Федор Екимович
Мать ребёнка: Дунина Анисия Ефимовна
выдано св-во 23 июня 1937г
Рождение ребёнка
02.08.1887
Мать ребёнка: Дунина Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Пьянкова Анна Екимовна
Мать ребёнка: Дунина Анисия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунина Анисия Ефимовна
Смерть
После 1905