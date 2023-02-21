Дунина (Жданова) Анисия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1879
Сын: Дунин Федор Екимович
Отец ребёнка: Дунин Еким Варфоломиев
выдано св-во 23 июня 1937г
Рождение ребёнка
02.08.1887
Отец ребёнка: Дунин Еким Варфоломиев
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Пьянкова Анна Екимовна
Отец ребёнка: Дунин Еким Варфоломиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1906
от порока сердца