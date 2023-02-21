Дунина (Жданова) Анисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина (Жданова) Анисия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Дунин Федор Екимович

Отец ребёнка: Дунин Еким Варфоломиев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
выдано св-во 23 июня 1937г
Рождение ребёнка
02.08.1887

Сын: Дунин Евсегней Екимович

Отец ребёнка: Дунин Еким Варфоломиев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Пьянкова Анна Екимовна

Отец ребёнка: Дунин Еким Варфоломиев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунин Еким Варфоломиев

Смерть
22.04.1906
от порока сердца
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