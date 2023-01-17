Дунина (Лобовикова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина (Лобовикова) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1835

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Еким Варфоломиев

Отец ребёнка: Дунин Варфоломей Евсеевич

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунин Варфоломей Евсеевич

Смерть
06.11.1881
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