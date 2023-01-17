Дунина (Лобовикова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1835
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дунин Варфоломей Евсеевич
Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1881