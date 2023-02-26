Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Корнеев) Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дмитрачков Пётр 2
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
21.08.1876
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Евдоким Дмитриев
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
02.07.1880
Дочь: Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
10.09.1883
Сын: Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
19.06.1886
Сын: Мефодий Дмитриев
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов
Смерть
Неизвестно