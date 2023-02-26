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Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Корнеев) Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дмитрачков Пётр 2

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Корнеев Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
02.07.1880

Дочь: Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
19.06.1886

Сын: Мефодий Дмитриев

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий Павлов

Смерть
Неизвестно

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